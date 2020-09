BALLANDO CON LE STELLE 2020 SECONDA PUNTATA. Sabato 26 settembre 2020 torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Ballando Con Le Stelle 2020 seconda puntata: anticipazioni e ospiti 26 settembre

Secondo appuntamento con Ballando Con Le Stelle condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Sulle coppie in gara si accendono nuovamente i riflettori, i tredici concorrenti sono pronti insieme ai loro maestri a cimentarsi in nuove e sorprendenti coreografie. A bordo pista non mancheranno i commenti dei “tribuni”: Rossella Erra, Gianni Ippoliti e Antonio Razzi, che daranno voce al popolo da casa, con un compito ben preciso: premiare i concorrenti penalizzati dalla Giuria tecnica.

Ballando Con Le Stelle 2020 seconda puntata: Ballerino per una notte

E a proposito di Ballerino per una notte, nella puntata del 26 settembre, Milly Carlucci ha deciso di sorprendere tutti schierando ben quattro Ballerini per una notte. Infatti, ospiti di questo secondo appuntamento saranno: I Ricchi e Poveri. La band composta da Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu è senza dubbio tra i gruppi più famosi della storia della musica italiana, con più di 22 milioni di copie di dischi venduti. L’esibizione sarà votata dalla Giuria in studio e il punteggio ottenuto aiuterà una delle coppie in gara a evitare l’eliminazione.

Ballando Con Le Stelle 2020: i concorrenti in gara

Barbara Bouchet – Stefano Oradei

Lina Sastri – Simone Di Pasquale

Rosalinda Celentano – Samuel Peron

Vittoria Schisano – Marco De Angelis

Elisa Isoardi – Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini – Maykel Fonts

Tullio Solenghi – Maria Ermachkova

Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi

Paolo Conticini – Veera Kinnunen

Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina

Antonio Catalani – Tove Villfor

Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira

Gilles Rocca – Lucrezia Lando

Ballando Con Le Stelle 2020 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del dance show con Milly Carlucci sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

