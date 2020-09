L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri è il film stasera in tv sabato sabato 26 settembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

DATA USCITA: 28 agosto 2009

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Azione

ANNO: 2009

REGIA: Carlos Saldanha

CAST: Seann William Scott, John Leguizamo, Queen Latifah, Josh Peck, Denis Leary, Ray Romano, Chris Wedge, Joey King, Atticus Shaffer, Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Massimo Giuliani, Francesco Pezzulli, Roberta Lanfranchi, Lee Ryan

DURATA: 94 Minuti

L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri film stasera in tv: trama

Scrat continua a cercare di prendere la sfuggente ghianda. Forse per lui sta per arrivare il vero amore. Manny e Ellie attendono la nascita del loro mini-mammut. Diego, la tigre dai denti a sciabola, pensa di essere diventato troppo tenero e sentimentale frequentando i suoi amici. Sid il bradipo finisce nei guai rubando delle uova di dinosauro nel tentativo di crearsi una sua famiglia. Il gruppo per aiutare lo sfortunato Sid si avventura in un misterioso mondo sotterraneo dove vivono dei dinosauri. Combattono la flora e la fauna, corrono come pazzi e fanno la conoscenza di Buck, una donnola con un occhio solo che dà senza sosta la caccia ai dinosauri…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri film stasera in tv: curiosità

Si tratta del terzo episodio della fortunata serie de L’era glaciale iniziata nel 2002 con L’era glaciale e poi nel 2006 con L’era glaciale 2 – Il disgelo, tutti diretti dal medesimo regista. A questo capitolo ne è seguito un altro: L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva.

In italiano i personaggi sono doppiati ancora una volta da Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Francesco Pezzulli, Roberta Lanfranchi e il cantante Lee Ryan.

Il cartone è sceneggiato da Michael Berg e Peter Ackerman.

L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri streaming

L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Era Glaciale 3 L’alba Dei Dinosauri film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/xsVivbMNvs0

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili