Lo Squalo 2 è il film stasera in tv sabato 26 settembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Lo Squalo 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jaws 2

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 1978

REGIA: Jeannot Szwarc

ATTORI: Roy Scheider, Lorraine Gary, Murray Hamilton, Joseph Mascolo, Jeffrey Kramer, Mark Gruner, Ann Dusenberry, David Elliot (II), Gigi Vorgan, Donna Wilkes, Collin Wilcox Paxton, Gary Dubin, Marc Gilpin, Susan French, Barry Coe, Gary Springer

DURATA: 115 Minuti

Lo Squalo 2 film stasera in tv: trama

Nello stesso luogo dove avvenne il primo avvistamento del gigantesco squalo, ne compare un altro ancora più pericoloso. L’unico che sembra rendersi conto del reale pericolo è solo il capo della polizia, Martin Brody.

Lo Squalo 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del celebre film Jaws di Spielberg. Questo seguito ha avuto un grandissimo successo.

Steven Spielberg e Richard Dreyfuss sono stati approcciati dalla produzione rispettivamente per dirigere e recitare in questo sequel, ma hanno declinato perchè erano impegnati con Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977).

E’ il primo seguito di Hollywood ad aver usato il numero “2” nel titolo e non i numeri romani “II”.

Lo Squalo 2 streaming

Lo Squalo 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lo Squalo 2 film stasera in tv: trailer

