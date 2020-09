Programmato Per Uccidere film stasera in tv 26 settembre: cast, trama, streaming

Programmato Per Uccidere è il film stasera in tv sabato 26 settembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Programmato Per Uccidere film stasera in tv:

La regia è di Dwight H. Little. Il cast è composto da Steven Seagal, Joanna Pacula, Basil Wallace, Keith David.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Programmato Per Uccidere film stasera in tv: trama

L’agente della DEA John Hatcher (Steven Seagal) è in crisi a causa della morte durante una missione, di un suo amico e teme di essere diventato uguale ai criminali che combatte. Perciò va a confessarsi e il sacerdote lo esorta a lasciare tutto e a tornare dalla famiglia. Johnny allora torna nella sua città, Chicago, e va ad abitare con la madre, la sorella e la diletta nipotina Tracy, ben deciso a stare lontano dalla violenza. Qui Hatcher ritrova Max, un amico d’infanzia diventato allenatore della squadra di football locale. I due iniziano a indagare in modo privato sullo spacciatore che tiene in scacco il loro quartiere, che scoprono essere uno stregone Abakua giamaicano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Screwface, questo il nome dell’uomo, è molto abile con la spada e può contare sulla fedeltà di diversi spacciatori che lo credono un semi-dio capace di essere in ovunque: Screwface, infatti, dopo l’assassinio di un rivale colombiano, si palesa in due posti diversi. Alle indagini di Hatcher e Max si unisce Charles, un agente della polizia giamaicana che insegue da anni Screwface. I tre vanno così nel quartier generale dello spacciatore situato su una piccola isola privata in Giamaica, dove comincia una caccia adrenalinica contro il criminale..

Programmato Per Uccidere streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili