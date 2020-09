Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 27 settembre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 21:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 27 settembre 2020

Anthony S. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sarà ospite in diretta e in esclusiva tv a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, in onda domenica 27 settembre dalle 20.30 su Rai3. Inserito in questi giorni dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo, il medico e scienziato statunitense è membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca. Pioniere nel campo nella ricerca sul sistema immunitario, dal 1984 è il direttore dell’Istituto nazionale di allergia e malattie infettive (NIAID), ha dato contributi fondamentali nella ricerca biomedica e ha guidato la ricerca in risposta a malattie infettive come Ebola, SARS, HIV, Zika.

Fauci ha ricevuto 45 lauree honoris causa da università di tutto il mondo e numerosi e prestigiosi riconoscimenti, come la U.S. Presidential Medal of Freedom. È autore, coautore e in parte editore, di più di 1.300 pubblicazioni scientifiche e di diversi libri di testo. E’ inoltre membro di società importanti come la National Academy of Sciences, la National Academy of Medicine, l’American Academy of Arts and Sciences e l’American Philosophical Society.

L’ intervista di Fabio Fazio ad Anthony S. Fauci è tra gli appuntamenti più attesi della prima puntata di Che Tempo Che Fa che, per la stagione 2020-2021 su Rai3, vede il ritorno dell’attesissima Luciana Littizzetto, di Filippa Lagerbåck, del Mago Forest, di Gigi Marzullo, di Nino Frassica e di Ale e Franz, accanto alla new entry nel cast fisso di Enrico Brignano.

Che Tempo Che Fa Il Tavolo ospiti 27 settembre 2020

Chiude la serata, dalle 23:00, Che Tempo Che Fa Il Tavolo che, tornato con presenze fisiche in studio, accoglie conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

