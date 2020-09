L’ALLIEVA 3 PRIMA PUNTATA. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento domenica 27 settembre 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 3 prima puntata: trama e anticipazioni 27 settembre 2020

L’Allieva 3 prima puntata episodio 1 Arabesque. “Sacrofano, che ne dici se ci sposiamo?” È così che, nel pieno di un’autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. All’Istituto di Medicina Legale, intanto, sono arrivati un nuovo direttore, Andrea Manes, e due specializzandi di primo anno, Giulia e Sandro. L’allieva è ora diventata un medico legale e deve affrontare la sua prima perizia: una ballerina trovata morta nell’attico sopra la sua scuola di danza. Morte naturale o omicidio?

L’Allieva 3 prima puntata episodio 2 Un po’ di follia in primavera. Alice e Claudio iniziano i preparativi per il matrimonio, ma lei si accorge che lui le sta nascondendo qualcosa. Mentre Alice è al lavoro sul caso di omicidio di un vecchio prof. di psichiatria, la storica amicizia con Lara e Paolone viene messa alla prova dal bando di dottorato: in palio ci sono solo due posti e il perdente dovrà lasciare l’istituto. Intanto, dal passato di Claudio arriva un misterioso personaggio.

L’Allieva 3 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

