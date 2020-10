Die Hard Vivere o morire è il film stasera in tv sabato 3 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Die Hard Vivere o morire film stasera in tv: cast

La regia è di Len Wiseman. Il cast è composto da Bruce Willis, Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith, Yorgo Constantine, Cyril Raffaelli, Chris Palermo, Mary Elizabeth Winstead, Sung Kang, Zeljko Ivanek, Christina Chang, Rosemary Knower, Kurt David Anderson, Joe Gerety, Edoardo Costa, Matt O’Leary, Jake McDorman, Chris Ellis, Yancey Arias, Rick Cramer, Tim Russ.

Die Hard Vivere o morire film stasera in tv: trama

Un gruppo di cyber-terroristi attua un attacco cybernetico agli USA, gettando l’intero paese nel panico. Le autorità federali e l’esercito brancolano nel buio. Il detective John McClane (Bruce Willis) viene incaricato di trovare un giovane pirata informatico, Matthew Farrell, ricercato dalla polizia che sta indagando sulla morte di alcuni hacker. Farrell il giovane hacker ha collaborato con delle persone che sono a sua insaputa temibili cyberterroristi capitanati da Gabriel.

Il programma ideato dal giovane pirata informatico non appena terminato viene eseguito su ordine di Gabriel e manda in tilt l’intera rete informatica statunitense. Il giovane hacker scampa per merito di McClane ad un attentato. John McClane lo porta dal capo dell’FBI di Washington, Bowman, che decide di affiancare il ragazzo a McClane per cercare di mettere fine all’attacco.

Die Hard Vivere o morire streaming

Die Hard Vivere o morire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Die Hard Vivere o morire film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

