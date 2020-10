Forza d’urto 2 è il film stasera in tv sabato 3 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Forza d’urto 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Philippe Mora. Il cast è di Brian Bosworth, Brion James, Alan Scarfe, Joe Torry, Dara Tomanovich, Aubrey Beavers, Aleks Shaklin, Victoria Mahoney, Maggie Egan.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Forza d’urto 2 film stasera in tv: trama

Un ex poliziotto viene chiamato dal suo vecchio collega per partecipare ad una missione dell’FBI sotto copertura: si tratta di sgominare una banda di trafficanti di droga, ma anche di scoprire i poliziotti corrotti a loro legati. Le cose si complicano quando l’ex poliziotto scopre che fra i sospettati ci sono anche i responsabili delle sue dimissioni dal corpo di polizia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Forza d’urto 2 streaming

Forza d’urto 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili