L’Era Glaciale 5 In rotta di collisione film stasera in tv 3 ottobre: cast, trama, streaming

L’Era Glaciale 5 In rotta di collisione è il film stasera in tv sabato 11 maggio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Era Glaciale 5 In rotta di collisione film stasera in tv: cast

La regia è di Mike Thurmeier e Galen T. Chu. Il cast è composto da Claudio Bisio, Pino Insegno, Lee Ryan, Massimo Giuliani, Filippo Timi, Isabelle Adriani, Roberta Lanfranchi, Hong-hu Ada, Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah, Chris Wedge, Keke Palmer, Seann William Scott, Josh Peck, Jennifer Lopez, Simon Pegg, Jesse Tyler Ferguson, Adam DeVine.

L’Era Glaciale 5 streaming

L’Era Glaciale 5 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Era Glaciale 5 In rotta di collisione film stasera in tv: trama

Lo scoiattolo Scrat è come sempre impegnato a cercare di prendere la sua agognata ghianda e questa volta l’epico inseguimento della ghianda sfuggente lo catapulterà nell’universo, dove accidentalmente darà origine ad una serie di eventi che trasformeranno e minacceranno il mondo dell’Era Glaciale.

Un enorme asteroide si dirige così verso la Terra e Sid, Diego e Manny, i tre storici compagni, e il resto del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e intraprendere un’avventura ricca di comicità, viaggiando attraverso nuove terre esotiche dove incontreranno nuovi coloratissimi personaggi. Al centro della vicenda c’è anche la storia della figlia di Manny che decide (con molti dubbi) a lasciare mamma e papà per lanciarsi nella vita a due con un mammut rapper e naïve. Il gruppo di amici ritroverà Buck il furetto intrepido che forse potrebbe sapere come evitare l’impatto con l’asteroide. Comunque è chiaro che dovranno cercare una soluzione per evitare la catastrofe. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

L’Era Glaciale 5 In rotta di collisione film stasera in tv: trailer

