Questione di Karma è il film stasera in tv sabato 3 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Questione di Karma film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 marzo 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Edoardo Falcone

CAST: Elio Germano, Fabio De Luigi, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Isabella Ragonese, Corrado Solari, Philippe Leroy, Eros Pagni, Stefania Sandrelli

DURATA: 90 Minuti

Questione di Karma film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Giacomo, quarantenne, è un uomo stravagante. Orfano di padre da quando era bambino, è erede di una famiglia di industriali. Giacomo è anche un eterno Peter Pan. Non ha mai affrontato veramente la tragica morte di suo padre, è poco interessato alle questioni aziendali e dedito alle sue molte passioni, filosofie orientali, arti marziali e insoliti strumenti musicali. Un giorno si imbatte nelle teorie di un esoterico francese che afferma di aver individuato la persona in cui si è reincarnato il padre di Giacomo, tal Mario Pitagora. Mario è sostanzialmente solo un simpatico e cinico cialtrone, un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Eppure l’incontro fra Giacomo e Mario, apparentemente così assurdo, finisce per segnare profondamente le vite di entrambi, facendole diventare persone migliori. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Questione di Karma film stasera in tv: curiosità

Edoardo Falcone torna alla regia per la seconda volta dopo il suo film d’esordio, Se dio Vuole, del 2015. Il regista ha anche firmato la sceneggiatura scritta a quattro mani con Marco Martani.

Elio Germano e Fabio de Luigi lavorano per la prima volta come coppi aprotagonista.

Tra i riconoscimenti attribuiti ricordiamo nel 2017 le candidature al Globo d’oro per la Migliore fotografia a Daniele Ciprì e la Migliore commedia a Edoardo Falcone.

Questione di Karma streaming

Questione di Karma streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Questione di Karma film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili