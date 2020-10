Il rapporto Pelican è il film stasera in tv domenica 4 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il rapporto Pelican film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Pelican Brief

GENERE: thriller

ANNO: 1993

REGIA: Alan J. Pakula

CAST: Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard, Tony Goldwyn, James Sikking, William Atherton, Robert Culp

PAESE: USA

DURATA: 141 Minuti

Il rapporto Pelican film stasera in tv: trama

Darby Shaw (Julia Roberts) è una studentessa di legge che elabora un rapporto piuttosto controverso sulla morte tragica di due giudici della Corte Suprema, entrambe avvenute in circostanze sospette. Il giudice Rosenberg è stato assassinato con un colpo di pistola, mentre il giudice Jensen è stato ucciso in un cinema a luci rosse. Il rapporto di Darby fa l’ipotesi che dietro a questi omicidi ci sia un potente industriale, il quale aveva finanziato in precedenza la campagna elettorale del presidente degli USA. Tutto si fa complicato quando l’FBI mette le mani sul rapporto attraverso Thomas Callahan, professore di legge e amante di Darby. Quest’ultima diventa così l’obiettivo da eliminare per evitare il grosso scandalo che ne seguirebbe, dimostrando così la veridicità dell’elaborato stesso.. Darby, confinata in una camera d’albergo e terrorizzata per la propria vita, si affida a Gray Grantham (Denzel Washington), un giornalista del Washington Herald.

Il rapporto Pelican film stasera in tv: curiosità

La pellicola è stata girata in perfetta sequenza temporale seguendo gli eventi della storia.

Il film è tratto dal romanzo thriller Il rapporto Pelican di John Grisham. Lo scrittore ideò il personaggio di Darby Shaw con Julia Roberts in mente e quando l’attrice lesse il libro, accettò il ruolo senza aver nemmeno guardato la sceneggiatura.

Per le scene all’interno della Casa Bianca è stato usato il set creato per Dave – Presidente per un giorno del 1993.

Nel libro il personaggio Gray Grantham, interpretato nel film da Denzel Washington, è un uomo bianco.

Il rapporto Pelican è uno dei tre film in cui hanno lavorato insieme Julia Roberts e Sam Shepard. Gli altri due sono Fiori d’acciaio (1989) e I segreti di Osage County (2013).

Il rapporto Pelican streaming

