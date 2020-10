Unstoppable Fuori controllo è il film stasera in tv domenica 4 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Unstoppable Fuori controllo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Unstoppable

USCITO IL: 12 novembre 2010

GENERE: Azione, Thriller, Drammatico

ANNO: 2010

REGIA: Tony Scott

CAST: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan, Kevin Chapman, Lew Temple, David Warshofsky, T.J. Miller

DURATA: 99 Minuti

Unstoppable Fuori controllo film stasera in tv: trama

Dopo aver commesso un errore gravissimo durante uno scambio, il macchinista dell’enorme treno merci chiamato Triplo 7 per via del suo indice sussidiario 777 abbandona il mezzo. Il treno così avanza ad altissima velocità e privo di controllo viaggia dritto verso un’area densamente popolata. Triplo 7 trasporta un carico di sostanze e rifiuti chimici altamente tossici (fenolo fuso) e il suo deragliamento significherebbe un disastro devastante che porterebbe alla morte di moltissimi abitanti della zona. Per gestire questa situazione di crisi delicatissima, vengono chiamati il macchinista e veterano ingegnere ferroviario Frank Barnes (Denzel Washington) e il giovane capotreno (Chris Pine) al suo primo giorno di lavoro. In una incredibile corsa contro il tempo, riusciranno i due a fermare il treno?

Unstoppable Fuori controllo film stasera in tv: curiosità

L’attrice Rosario Dawson nella realtà ama molto i treni, tanto che li usa per viaggiare in tutto il mondo dove possibile.

E’ stato l’ultimo film di Tony Scott prima della sua morte il 19 agosto del 2012.

La pellicola si ispira all’incidente chiamato Crazy Eights capitato a un treno senza equipaggio nel 2001.

Per far sembrare il treno 777 ancor più minaccioso, sono stati usati dei suoni provenienti da animali.

Unstoppable Fuori controllo streaming

Unstoppable Fuori controllo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Unstoppable Fuori controllo film stasera in tv: trailer

