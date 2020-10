IO TI CERCHERÒ PRIMA PUNTATA. Da lunedì 5 ottobre 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io Ti Cercherò prima puntata: trama e anticipazioni 5 ottobre 2020

Io Ti Cercherò episodio 1 La via lattea. Quando il cadavere del giovane Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere, tutti pensano si tratti di suicidio. Suo padre Valerio, ex poliziotto con alle spalle molti errori come uomo e come genitore, è distrutto dal dolore. Così come la sua ex moglie Francesca, che lo accusa di quanto accaduto al figlio, al quale era a lungo mancata la figura paterna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io Ti Cercherò prima puntata: trama e anticipazioni 5 ottobre 2020

Io Ti Cercherò episodio 1 La fiducia. Valerio indaga per capire chi fosse in servizio la notte della morte di Ettore, ma si scontra con l’astio del nuovo commissario capo, Tom, che lo ritiene un corrotto. Solo grazie a Luigi, uno dei pochi colleghi che ancora lo stimano, l’uomo scopre che il foglio dei turni delle volanti è sbagliato e la telefonata della testimone al 112 è sparita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io Ti Cercherò streaming

Io Ti Cercherò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Io Ti Cercherò sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Io Ti Cercherò basta andare sull’hashtag ufficiale #IoTiCercherò, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Io Ti Cercherò e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Io Ti Cercherò FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Io Ti Cercherò: link utili