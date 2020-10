IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE TERZA PUNTATA. Torna martedì 6 ottobre 2020 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Imma Tataranni Sostituto Procuratore terza puntata: trama 6 ottobre

Imma Tataranni Sostituto Procuratore – terza puntata I giardini della memoria. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. lmma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’attivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza…

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

