Jurassic World Il regno distrutto è il film stasera in tv martedì 6 ottobre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jurassic World Il regno distrutto film stasera in tv: cast

La regia è di Juan Antonio Bayona. Il cast è composto da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ted Levine, Toby Jones, Rafe Spall, Daniella Pineda, Justice Smith, Jeff Goldblum, B.D. Wong, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Peter Jason, Michael Papajohn, Robert Emms, Faith Fay.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jurassic World Il regno distrutto film stasera in tv: trama

Torniamo a Isla Nublar, da tempo abbandonata dagli esseri umani, dove i dinosauri sopravvissuti abitano nella giungla. Claire Dearing, ex responsabile delle operazioni nel parco divertimento, e Owen Grady, ex-marine domatore di Velociraptor, si trovano a fronteggiare una nuova insidia: il vulcano dormiente dell’isola, infatti, minaccia di risvegliarsi da un momento all’altro e occorre salvare i dinosauri rimasti. Giunti sul posto, tuttavia, i due scoprono presto la cospirazione del Dottor Wu, che minaccia di utilizzare in modo improprio alcuni embrioni rimasti in suo possesso.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jurassic World Il regno distrutto streaming

Jurassic World Il regno distrutto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jurassic World Il regno distrutto film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili