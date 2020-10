John Rambo è il film in onda stasera in tv mercoledì 7 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta e interpretata da Sylvester Stallone. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

John Rambo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Rambo To Hell and Back

USCITO IL: 22 febbraio 2008

GENERE: Azione

ANNO: 2007

REGIA: Sylvester Stallone

CAST: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Reynaldo Gallegos, Jake La Botz, Tim Kang, Maung Maung Khim, Paul Schulze, Ken Howard

DURATA: 93 Minuti

John Rambo film stasera in tv: trama

La storia si svolge tra la Thailandia e l’ex Birmania. Dall’ultima missione di Rambo sono passati circa vent’anni. Il soldato pare aver trovato pace. Vive solitario, pescando, risalendo il fiume Salween a caccia di serpenti velenosi che poi rivende. Un giorno viene contattato da Sarah Miller e Michael Burnett. I due, a capo di un gruppo di missionari laici, vorrebbero raggiungere Myanmar, zona di guerra, i cui abitanti sono ormai da decenni alla mercè di un crudele regime militare. Rambo tentenna. Dopo lunghe riflessioni, finisce per accettare. Una volta giunti a destinazione i missionari si troveranno ad affrontare il sadico maggiore Pa Tee Tint e i suoi soldati. A sua volta Rambo dovrà venire a patti con un passato mai dimenticato…

John Rambo film stasera in tv: curiosità

Nel film Rambo uccide 81 persone.

Rambo ha dei flashback ed in uno di questi appare il finale alternativo del primo film della serie, in cui Rambo muore facendosi sparare dal colonnello Trautman.

Richard Crenna non è presente in questo quarto capitolo perché scomparso nel 2003.

Del film esiste una Director’s cut pubblicata dopo l’uscita nelle sale. Ha un montaggio diverso con numerose scene aggiunte. Questa versione in Italia non è stata mai rilasciata in home-video. Stallone presentò in anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia nel 2009 questa versione per home video del film.

John Rambo streaming

John Rambo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

John Rambo film stasera in tv: trailer

