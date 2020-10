La formula della felicità è il film in onda stasera in tv mercoledì 7 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La formula della felicità film stasera in tv: cast

La regia è di David Posamentier e Geoffrey Moore. Il cast è composto da Sam Rockwell, Olivia Wilde, Michelle Monaghan, Jane Fonda, Ray Liotta, Norbert Leo Butz, Ben Schwartz, Ken Howard.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La formula della felicità film stasera in tv: trama

Il farmacista di una piccola città, ormai infelice del proprio matrimonio, ritrova la passione grazie a una relazione extraconiugale con una donna sposata con la quale si avvicina al consumo delle droghe farmaceutiche. La relazione si fa sempre più profonda finché la coppia inizia a complottare l’uccisione del marito della donna…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La formula della felicità streaming

La formula della felicità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili