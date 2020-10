MARE FUORI TERZA PUNTATA. Mercoledì 7 ottobre 2020 torna su Rai 2 la nuova fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del terzo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mare Fuori terza puntata: trama e anticipazioni 7 ottobre 2020

Mare Fuori episodio 5 La vendetta per guarire. Gemma, una ragazza di Rimini, subisce abitualmente violenza dal fidanzato, ma quando la sorella diventa lei stessa una vittima, per difenderla, a Gemma la vendetta sembra l’unico modo per guarire. La vendetta è anche quella che medita Filippo, che non si rassegna ai soprusi a cui lo sottopone Pino. Carmine, invece, è rinato dopo la notizia che presto diventerà padre.

Mare Fuori episodio 6 L’appartenenza. Edoardo esce per un permesso. Filippo consegna la lametta alla direttrice, ma Paola non riesce a fargli rivelare da chi voleva difendersi. Ciro apprende che a rubare la lametta è stato Filippo e Pino vorrebbe dargli una lezione, ma Ciro sembra avere altro in mente per il Chiattillo.

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

