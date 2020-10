NERO A METÀ 2 SESTA PUNTATA. Giovedì 8 ottobre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Claudio Amendola con l’inedita seconda stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Nero a Metà 2 sesta puntata: trama e anticipazioni 8 ottobre 2020

Nero a Metà 2 sesta puntata episodio 11 Verità nascoste. Un ragazzo chiede informazioni a medicina legale sulla causa della morte di un amico e pochi giorni dopo viene trovato morto anche lui. Nel covo che credevano di Imardi i nostri trovano il suo cadavere: qualcuno lo ha murato vivo. Carlo e i suoi riprendono da capo l’indagine e arrivano a Leonardo Sfera che Marta, Muzo e Nusco molti anni prima hanno arrestato per l’omicidio della fidanzata.

Nero a Metà 2 sesta puntata episodio 12 La resa dei conti. Carlo intuisce da diversi fattori che è stato Nusco anni prima a uccidere Xenia ed è per questo che Sfera lo vuole morto: ha pagato per un delitto che non ha commesso. E Muzo e Marta sono stati puniti privandoli degli affetti più cari per non avergli creduto, per non aver inseguito la verità.

