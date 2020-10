The Haunting of Bly Manor: cast, trama, trailer della serie tv Netflix

The Haunting of Bly Manor è la seconda stagione della serie tv Netflix che segue la serie antologica The Haunting of Hill House. Ecco di seguito tutte le informazioni, cast, trama, trailer e quando esce. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO

The Haunting of Bly Manor cast

Della prima stagione su Hill House tornano Henry Thomas e Victoria Pedretti che impersonano rispettivamente Henry Wingrave e Dani Clayton. Si uniscono al cast T’Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Amelia Eve, Oliver Jackson-Cohen.

The Haunting of Bly Manor trama

In questa seconda stagione della serie tv antologica su case infestate, l’ambientazione si sposta nell’Inghilterra degli anni ’80 e si ispira al romanzo The Turn of the Screw scritto nel 1898. Dopo la tragica morte del suo predecessore, l’americana Dani Clayton si reca nella tenuta dei Wingraves, Bly Manora, per prendersi cura dei due bambini rimasti orfani Flora e Miles. Henry Wingrave, lo zio dei bambini, a quanto pare non vuole avere niente a che fare con i sui nipoti. A Bly Manor con i bambini e Dani vivono Peter Quint (socio in affari di Henry), la governante Hannah Grose, il giardiniere Jamie e lo chef Owen. Tuttavia diventa subito evidente che non tutte le cose che muoiono rimangono morte, quando i fantasmi iniziano a influenzare il comportamento dei bambini.

The Haunting of Bly Manor quando esce la serie tv di Netflix

La serie tv The Haunting of Bly Manor approderà su Netflix venerdì 9 ottobre 2020. Come accade normalmente, la piattaforma streaming renderà disponibili tutti gli episodi della serie contemporaneamente. In tutto saranno 9 episodi da 50 minuti l’uno.

The Haunting of Bly Manor trailer

