Un bacio prima di morire è il film stasera in tv giovedì 8 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4.

Un bacio prima di morire film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: A Kiss Before Dying

GENERE: Thriller psicologico

ANNO: 1990

REGIA: James Dearden

CAST: Matt Dillon, Sean Young, Max von Sydow, James Russo, Sam Coppola, Martha Gehman, Ben Browder, Jim Fyfe, Shane Rimmer, James Bonfanti, Diane Ladd, Adam Horovitz, Frederick Koehler

DURATA: 88 Minuti

Un bacio prima di morire film stasera in tv: trama

Jonathan Corliss è un giovane uomo squattrinato che fin dall’infanzia aveva un’insana fissazione per la famiglia di Thor Carlsson, un ricco industriale. Ora che è adulto, Jonathan mette in atto il suo piano di inserirsi nella ricca famiglia. Corteggia Dorothy, una delle due figlia gemelle di Carlsson e si fidanza segretamente con lei. Poi però la uccide simulando un suicidio. Cerca di carpire la fiducia della sorella, ignaro che ha molti sospetti sulla morte della sorella.

Un bacio prima di morire film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto da un romanzo di Ira Levin. Allo stesso romanzo nel 1956 si ispirò nel 1956 il regista Gerd Oswald per il suo lavoro cinematografico intitolato Giovani senza domani.

Un bacio prima di morire streaming

Un bacio prima di morire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un bacio prima di morire film stasera in tv: trailer

