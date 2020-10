DOC Nelle Tue Mani 2: cast, trama, quando va in onda

Dopo il grande successo della prima stagione, arriva su Rai 1 DOC Nelle Tue Mani 2, la fiction con Luca Argentero, che ha esordito la scorsa primavera con ascolti record che hanno superato gli 8 milioni di telespettatori e tagliato il traguardo del miglior esordio per una serie dal 2007. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle Tue Mani 2 cast

Ad affiancare Argentero (nei panni del protagonista Andrea Fanti) nel medical drama la giovane e brillante Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano, la dottoressa dal carattere talvolta freddo e poco empatico, ancora innamorata di Andrea Fanti che però a causa dell’incidente non ricorda più il loro legame sentimentale passato. Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, per la regia di Jan Maria Michelini e Ciro Visco. Nel cast anche Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò e Pia Lanciotti.

DOC Nelle Tue Mani 2 trama

A causa di un trauma cerebrale Fanti ha perso la memoria dei suoi ultimi dodici anni e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il luminare di un tempo, ma un semplice paziente. Amputato di molti dei suoi ricordi, precipita in un mondo sconosciuto: famiglia, figli, amici, colleghi, tutti diventano improvvisamente estranei. Anche la sua carriera torna indietro: da primario a meno di uno specializzando. L’ospedale diventa l’unico posto in cui si sente veramente a casa, rappresenta il luogo della rinascita che gli offre l’opportunità di essere un medico nuovo, molto diverso da quello che era stato fino al momento dell’incidente…

DOC Nelle Tue Mani 2 quando va in onda

I cui nuovi episodi della seconda stagione della fiction andranno in onda su Rai 1 il giovedì sera a partire dal 15 ottobre 2020. DOC Nelle Tue Mani 2 sarà composto da sette puntate, ognuna da due episodi.

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

DOC Nelle tue mani: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv DOC Nelle tue mani basta andare sull’hashtag ufficiale #DOCNelletuemani, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su DOC Nelle tue mani segui le pagine Facebook:

