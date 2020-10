Necropolis La città dei Morti è il film stasera in tv 9 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Necropolis La città dei Morti film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: As above, so below

DATA USCITA: 11 settembre 2014

GENERE: Thriller

ANNO: 2014

REGIA: John Erick Dowdle

CAST: Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita Weeks

DURATA: 93 Minuti

Necropolis La città dei Morti film stasera in tv: trama

La giovane e tenace archeologa, Scarlett è disposta a tutto pur di portare alla luce la misteriosa pietra filosofale per cui il padre ha sacrificato la propria vita. Armata di passione e coraggio, la ragazza guida una spedizione attraverso le catacombe di Parigi. Sotto le strade della città si dipanano chilometri di catacombe, l’eterna dimora di un numero senza fine di anime. Un labirinto di ossa che nasconde un segreto nel cuore della città dei morti: un labirintico mondo sotterraneo che minaccia di ingoiare tutti i protagonisti e mandare in fumo l’ambizioso sogno di Scarlett.

Necropolis La città dei Morti film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nelle catacombe di Parigi, grazie a uno speciale permesso rilasciato dalle autorità francesi, che mai prima era stato rilasciato.

Il film ha incassato 21.321.100 $ negli Stati Uniti e 20.577.309 nel resto del mondo, per un totale di $ 41.898.409

Necropolis La città dei Morti streaming

Necropolis La città dei Morti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Necropolis La città dei Morti film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

