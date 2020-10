Delitto alla Casa Bianca è il film stasera in tv sabato 10 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Delitto alla Casa Bianca film stasera in tv: cast

La regia è di Dwight H. Little. Il cast è composto da Wesley Snipes, Alan Alda, Daniel Benzali, Ronny Cox, Diane Lane, Dennis Miller.

Delitto alla Casa Bianca film stasera in tv: trama

Il corpo di una giovane donna viene trovato privo di vita all’interno della Casa Bianca. Delitto a sfondo sessuale? Il caso viene assegnato al detective Harlan Regis. Questi intuisce subito che le indagini non saranno semplici, complice l’atteggiamento ostile degli uomini dei Servizi Segreti. Come se non bastasse la nazione attraversa un momento di crisi. Il presidente statunitense Jack Neil, infatti, è posto di fronte a una difficile decisione quando alcuni soldati americani vengono presi in ostaggio dai nord coreani…

Delitto alla Casa Bianca streaming

Delitto alla Casa Bianca streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

