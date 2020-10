Die Hard Duri a Morire è il film stasera in tv sabato 10 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Die Hard Duri a Morire film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Die Hard: with a vengeance

GENERE: Azione

ANNO: 1995

REGIA: John McTiernan

CAST: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons, Sam Phillips, Graham Greene (II), Colleen Camp, Anthony Peck, Kevin Chamberlin, Larry Bryggman

DURATA: 130 Minuti

Die Hard Duri a Morire film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Un terrorista di nome Simon minaccia di far esplodere bombe in tutta New York. Si fermerà sole se il poliziotto McClane (cui si affianca ben presto l’ex taxista Zeus) non segua le sue istruzioni. In realtà Simon realizza un clamoroso furto a Wall Street e solo i due indistruttibili eroi riescono a scoprirlo e a sconfiggerlo, dopo oltre due ore di corsa ininterrotta.

Die Hard Duri a Morire film stasera in tv: curiosità

Die Hard Duri a Morire streaming

Die Hard Duri a Morire streaming sarà visibile gratuitamente dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Die Hard Duri a Morire film stasera in tv: trailer

