Se Dio vuole è il film stasera in tv sabato 10 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Se Dio vuole film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 9 aprile 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Edoardo Falcone

CAST: Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce, Enrico Oetiker, Carlo De Ruggieri, Giuseppina Cervizzi, Alex Cendron, Fabrizio Giannini, Silvia Munguia

DURATA: 87 minuti

Se Dio vuole film stasera in tv: trama

Tommaso è uno stimato cardiochirurgo inaridito dagli anni e dalla carriera. Il suo lungo matrimonio con Carla, una donna un tempo piena di ideali, è ormai sfiorito. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne. Tuttavia ultimamente appare cambiato, al punto che l’intera famiglia si è convinta della sua omosessualità. Ma mentre il capofamiglia si prepara a sfoggiare la sua apertura mentale, mostrando piena accettazione della diversità del figlio, Andrea spiazza tutti dichiarando di voler diventare prete.

Se Dio vuole film stasera in tv: curiosità

Durante le prime scene del film, quando Andrea afferma di voler entrare in seminario, Tommaso pensa ad alcune immagini legate ad avvenimenti della Chiesa. Nell’ultima immagine vede Terence Hill nei panni di don Matteo.

Il film ha vinto diversi riconoscimenti: Edoardo Falcone è stato premiato come Migliore regista esordiente sia ai David di Donatello sia ai Nastri d’Argento nel 2015. Inoltre sempre il regista ha vinto il premio del pubblico al Tokyo International Film Festival.

Se Dio vuole streaming

Se Dio vuole streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Se Dio vuole film stasera in tv: trailer

