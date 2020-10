Smallfoot Il mio amico delle nevi è il film stasera in tv sabato 10 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

DATA USCITA: 4 ottobre 2018

GENERE: Animazione, Commedia, Family, Fantasy, Musicale

ANNO: 2018

REGIA: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

CAST: Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia, Luigi Calagna, Channing Tatum, Zendaya, Danny De Vito, Gina Rodriguez, James Corden, Yara Shahidi, Common, Ely Henry

DURATA: 109 minuti

Un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, il tutto in una briosa storia sull’amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.

Grande divertimento e risate sono garantita da questo cartone della Warner Bros, un film d’animazione che però racchiude anche importanti significato. Smallfoot inverte abilmente la tipica storia uomo-yeti capovolgendo intelligentemente il punto di vista a favore dello yeti e ne scaturisce una fiaba deliziosa, ma ponderata sulla scoperta, la verità e la comprensione dell’altro. La storia si sviluppa in una struggente lezione sui pericoli della paura e della chiusura mentale, nonché sul potere trasformativo della comunicazione. La pellicola non raggiunge lo standard delle animazioni di Pixar ma è un bel prodotto, divertente ricco di colori e con effetti fantastici e con una colonna sonora (specialmente La Vita Meravigliosa) bellissima. Il messaggio è così commovente e i numerosi momenti divertenti lo rendono adatto per tutta la famiglia.

La pellicola è tratta da una storia di Sergio Pablos ed è il quinto film d’animazione della Warner Animation Group (marchio d’animazione della Warner Bros).

Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Heitor Pereira mentre Peter Ettinger ha curato invece il montaggio.

Nella versione originale le voci sono di Channing Tatum Migo, e James Corden allo Smallfoot, Percy, Zendaya, Common, LeBron James, Gina Rodriguez,Danny DeVito, Yara Shahidi, Ely Henry e Jimmy Tatro. La cantante, attrice e conduttrice Lodovica Comello, il tenore, vincitore di X Factor 11, Lorenzo Licitra e la coppia di teenager siciliani noti in rete come Sofì e Luì in arte Me contro Te.

E’ il quarto film animato di Channing Tatum, dopo The Lego Movie (2014), Il libro della vita (2014) e Lego Batman – Il film (2017)

Smallfoot Il mio amico delle nevi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

https://www.youtube.com/watch?v=wnaWLzsCAsY

