Il Castello è il film stasera in tv domenica 11 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Castello film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Last Castle

USCITO IL: 19 luglio 2002

GENERE: Azione, Drammatico

ANNO: 2001

REGIA: Rod Lurie

CAST: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Steve Burton, Delroy Lindo, Clifton Collins Jr., Brian Goodman, George Scott, Frank Military, Paul Calderon, Robin Wright, Mike Irby, Samuel Ball, Jeremy Childs

DURATA: 131 Minuti

Il Castello film stasera in tv: trama

Processato e degradato dalla corte marziale, il pluridecorato Generale Eugene Irwin (Robert Redford) è stato condannato per insubordinazione a scontare dieci anni di reclusione in un carcere militare di massima sicurezza. La sua infrazione agli ordini è infatti costata la vita a otto uomini. Il Colonello Winter (James Gandolfini), direttore del carcere chiamato “il Castello”, ammira molto il Generale ma già successivamente al primo incontro cambia radicalmente il proprio giudizio su di lui, poiché ferito da affilati commenti che Irwin gli riserva.

L’accoglienza del Generale da parte dei detenuti, inizialmente non è conforme a quella che il suo rango meriterebbe, ma col tempo si creerà attorno a lui un gruppo sempre maggiore di detenuti, a lui uniti nella battaglia contro il direttore colonnello, a causa degli atti di crudeltà commessi all’interno del penitenziario. Fino a dare l’avvio ad una rivolta che Winter riesce però a sedare prima dell’arrivo della polizia militare…

Il Castello film stasera in tv: curiosità

In origine, il Colonello Winter avrebbe dovuto fumare sigari. James Gandolfini però invitò il regista a lasciar perdere l’idea, visto che questo avrebbe ricordato al pubblico il suo personaggio di Tony Soprano, nella serie tv I Soprano.

Mark Ruffalo eseguì tutti i suoi stunt nella scena della battaglia sull’elicottero.

Robert Redford ha avuto molte difficoltà ad eseguire il saluto militare tanto che inizialmente ci sono volute 20 ripetizioni della scena per farla giusta. Ironicamente si tratta proprio del momento in cui nel film il suo personaggio insegna a Aguilar a fare il saluto militare.

Il Castello streaming

Il Castello streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Castello film stasera in tv: trailer

