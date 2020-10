Il Re Scorpione è il film stasera in tv domenica 11 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Re Scorpione film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Scorpion King

USCITO IL: 24 aprile 2002

GENERE: Avventura, Azione, Fantasy

ANNO: 2001

REGIA: Chuck Russell

CAST: Dwayne Johnson, Stephen Brand, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan, Grant Heslov, Peter Facinelli, Ralf Moeller, Scott L. Schwartz, Sherri Howard, Andrei Sterling, Bernard Hill

DURATA: 94 Minuti

Il Re Scorpione film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. 3000 a.C. Memnon, malvagio tiranno, intende sterminare tutte le tribù nomadi nella regione attorno a Sodoma e Gomorra, antica Palestina. I superstiti affidano le loro sorti a un coraggioso eroe, il guerriero Mathayus, che rapisce Cassandra, veggente alleata col nemico, per costringere quest’ultimo alla resa dei conti…

Il Re Scorpione film stasera in tv: curiosità

Si tratta di uno spin-off/prequel di La Mummia 2, dove però il personaggio di Mathayus è il cattivo da sconfiggere.

Sono seguiti altri tre film del franchise.

La canzone principale è I Stand Alone di Godsmack.

Il Re Scorpione streaming

Il Re Scorpione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Re Scorpione film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

