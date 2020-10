Le due vie del destino è il film stasera in tv domenica 11 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le due vie del destino film stasera in tv: cast

La regia è di Jonathan Teplitzky. Il cast è composto da Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada, Sam Reid.

Le due vie del destino film stasera in tv: trama

La pellicola, tratta dall’autobiografia dello scrittore ed ex militare inglese Eric Lomax, racconta la storia di un ufficiale britannico (Colin Firth) che, catturato dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale, viene costretto a lavorare alla famosa “Ferrovia della morte”, subendo diverse torture. Terminata la guerra, Lomax conosce Patricia (Nicole Kidman) e la sposa, i suoi ricordi di guerra continuano però a tormentarlo minacciando di rovinare anche il suo matrimonio…

Le due vie del destino streaming

Le due vie del destino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le due vie del destino film stasera in tv: trailer

