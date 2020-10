IO TI CERCHERÒ SECONDA PUNTATA. Da lunedì 12 ottobre 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Io Ti Cercherò seconda puntata: trama e anticipazioni 12 ottobre 2020

Io Ti Cercherò episodio 3 Il cercatore. Mentre il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla Polizia Postale, Sara identifica la coppia di punkabbestia. Valerio li rintraccia in una comunità di recupero, dove la ragazza racconta che Ettore non si è lanciato nel fiume, ma è stato gettato in acqua da due uomini.

Io Ti Cercherò episodio 4 Acqua. La scarpa che Valerio ha rinvenuto in riva al Tevere in realtà presenta trac ce di un altro luogo. Come gli spiega l’ex-collega della scientifica, Alessandro, Ettore potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli. Valerio chiede ad Arturo, agente in pensione dell’unità cinofila, di accompagnarlo insieme al seg ugio Gandalf. In uno specchio d’acqua nella cava trova una maglietta appartenuta a Ettore.

Io Ti Cercherò streaming

Io Ti Cercherò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

