IMMA TATARANNI SOSTITUTO PROCURATORE QUARTA PUNTATA. Torna martedì 13 ottobre 2020 su Rai 1 la fiction con Vanessa Scalera e Carlo Buccirosso. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento.

Imma Tataranni Sostituto Procuratore quarta puntata: trama 13 ottobre

Imma Tataranni Sostituto Procuratore – quarta puntata Maltempo. Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. Imma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incontro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe…

Imma Tataranni Sostituto Procuratore streaming

Imma Tataranni Sostituto procuratore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

