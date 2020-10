Baciato dalla fortuna è il film stasera in tv mercoledì 14 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Baciato dalla fortuna film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia

ANNO: 2011

REGIA: Paolo Costella

CAST: Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Alessandro Giacobazzi, Maurizio Casagrande

DURATA: 97 Minuti

Baciato dalla fortuna film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Gaetano è un napoletano che per lavoro si è trasferito al Nord. Fa il vigile urbano a Parma e conduce un’esistenza sofferta e complicata. Per di più è pieno di debiti. Un giorno una sua cara amica, che in realtà è da sempre innamorata di lui, vince al superenalotto. Gaetano non ci pensa due volte e la sposa. Ma non sa che la vincita è stata data in beneficenza e…

Baciato dalla fortuna film stasera in tv : curiosità

Il film è stato girato prevalentemente a Parma, Italia.

Pare che alcuni attori del cast, stimolati dalla trama del film, abbiano provato a giocare più volte al superenalotto, ma senza risultati.

Baciato dalla fortuna streaming

Baciato dalla fortuna streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Baciato dalla fortuna film stasera in tv: trailer

