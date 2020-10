MARE FUORI QUARTA PUNTATA. Mercoledì 14 ottobre 2020 torna su Rai 2 la nuova fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mare Fuori quarta puntata: trama e anticipazioni 14 ottobre 2020

Mare Fuori episodio 7 L’amore malvagio. L’amicizia tra Filippo e Carmine è in crisi proprio ora che avrebbero bisogno l’uno dell’altro. Filippo, non tarda a scoprire il prezzo della protezione di Ciro: durante il permesso incontrerà la sua famiglia in un ristorante. Edoardo approfitta dell’attività al laboratorio di ceramica per corteggiare a modo suo Teresa. Gemma, durante i colloqui con la madre, scopre il peggioramento della sorella sprofondando nei sensi di colpa; Intanto Viola intuendone la debolezza, non fa che girarle intorno.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mare Fuori quarta puntata: trama e anticipazioni 14 ottobre 2020

Mare Fuori episodio 8 Conosci te stesso. Massimo continua ad avere per Carmine un occhio di riguardo e non sospetta nulla dell’ordine che ha ricevuto. Si rivede in lui, gli racconta la sua storia, di come a volte sia difficile fare la scelta giusta perché comporta un prezzo da pagare molto alto. Intanto Filippo ha incontrato i genitori a Napoli, deve obbedire a Ciro e mettere l’auto del padre a disposizione degli amici del giovane boss.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mare Fuori sui social

Per commentare in diretta la serie tv Mare Fuori basta andare sull’hashtag ufficiale #MareFuori, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Mare Fuori e le altre serie tv del momento segui le nostre pagine Facebook:

Mare Fuori: link utili