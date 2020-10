Il bacio della pantera è il film stasera in tv giovedì 15 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il bacio della pantera film stasera in tv: cast

La regia è composta da Paul Schrader. Il cast è composto da Nastassja Kinski, Malcolm McDowell, John Heard, Annette O’Toole, Scott Paulin, Lyna Lowry, Ed Begley Jr., Ron Diamond, Ruby Dee, Frankie Faison.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il bacio della pantera film stasera in tv: trama

Remake dell’omonimo film del 1942. Irena e Paul non sono comuni mortali, si trasformano in felini e devono uccidere per poter tornare umani.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il bacio della pantera streaming

Il bacio della pantera streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili