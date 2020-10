Pompei è il film stasera in tv giovedì 15 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pompei film stasera in tv: cast e scheda

Genere: Azione

Anno: 2014

Regia: Paul W. S. Anderson

Cast: Kit Harington, Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Paz Vega, Kiefer Sutherland, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Jared Harris

Durata: 110 minuti

Pompei film stasera in tv: trama

Nel 79 d.C. a Pompei Milo (Kit Harrington), uno schiavo trasformatosi in un invincibile gladiatore, si trova ad ingaggiare una corsa contro il tempo per salvare l’amata Cassia (Emily Browning), la bella figlia di un ricco mercante promessa sposa ad un corrotto senatore romano. Quando il Vesuvio erutta e lascia fuoriuscire un torrente di incandescente lava, Milo dovra’ muoversi prima che la citta’ intorno a lui venga definitivamente distrutta.

Pompei film stasera in tv: curiosità

Durante la preparazione e le riprese del film pare che Kit Harington abbia intrapreso un regime ginnico strettissimo. Per questo quanto sui social sono apparsi commenti su possibili ritocchi digitali agli addominali del protagonista, è intervenuto il regista che ha ribadito che non i muscoli erano reali.

Per il ruolo di Aurelia, affidato a Carrie Ann Moss, era stata presa in considerazione Milla Jovovich, la moglie del regista Paul W.S. Anderson.

Pompei è stata fedelmente in base alle rovine del sito archeologico. Le riprese sono state effettuate a Toronto, in Canada.

Anderson per ottenere il massimo realismo nell’eruzione del Vesuvio ha studiato insieme a degli esperti numerose eruzioni vulcaniche del decennio scorso.

Paul W.S. Anderson ha affermato di essersi innamorato dello stile e delle descrizioni degli scritti di Plinio il Giovane che raccontano dell’eruzione.

Pompei streaming

Pompei streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Pompei film stasera in tv: trailer

