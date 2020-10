Blu Profondo 2 è il film stasera in tv sabato 16 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Blu Profondo 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Darin Scott. Il cast è composto da Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Lily Spangenberg, Darron Meyer, Nathan Lynn.

Blu Profondo 2 film stasera in tv: trama

Misty Calhoun, biologa ricercatrice specializzata nella salvaguardia degli squali, viene contattata dal miliardario Carl Durant, capo di un’industria farmaceutica che sta testando un nuovo miracoloso farmaco sugli squali leuca. La biologa si reca alla base subacquea dove avvengono gli esperimenti, e scopre che Carl e il suo team hanno pericolosamente modificato la struttura genetica degli animali, rendendoli ancora più aggressivi. Quando il più feroce degli squali mette al mondo i suoi i suoi piccoli, inizia un vero e proprio incubo.

Blu Profondo 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel di Blu Profondo , film del 1999 con Thomas Jane e Samuel L. Jackson. Non è però un vero e proprio seguito infatti ha una trama simile ma non è direttamente legato al primo capitolo.

, film del 1999 con Thomas Jane e Samuel L. Jackson. Non è però un vero e proprio seguito infatti ha una trama simile ma non è direttamente legato al primo capitolo. Nel film, la struttura che ospita gli squali si chiama Akheilos. Nella mitologia greca, Akheilos (or Acheilus) è il figlio di Zeus e Lamia. Akheilos offende Aphrodite dicendole di essere più bello di lei, così lo trasforma in una creatura grottesca similare a uno squalo.

Blu Profondo 2 streaming

Blu Profondo 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Blu Profondo 2 film stasera in tv: trailer

