Era mio padre Road to perdition film stasera in tv 16 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Era mio padre Road to perdition è il film stasera in tv sabato 16 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Era mio padre Road to perdition film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 13 dicembre 2002

GENERE: Drammatico

ANNO: 2002

REGIA: Sam Mendes

CAST: Tom Hanks, Paul Newman, Daniel Craig, Tyler Hoechlin, Jude Law, Stanley Tucci, Jennifer Jason Leigh, Kevin Chamberlain, Dylan Baker, Ciarán Hinds, Liam Aiken, Duane Sharp, Martin Murphy, James Currie, Gene Janson, Jillian Palmer

DURATA: 117 Minuti

Era mio padre Road to perdition film stasera in tv: trama

Michael O’Sullivan, gangster dell’Illinois è conosciuto da tutti come l’Angelo della Morte. E’ però anche un marito affettuoso e un padre amorevole. Quando questi due mondi si scontrano, Michael deve decidere se proteggere il figlio, unico superstite della sua famiglia, a discapito della propria vita.

Era mio padre Road to perdition film stasera in tv: curiosità

Il pezzo di pianoforte che Paul Newman e Tom Hanks hanno suonato al funerale di apertura è stato veramente eseguito da loro.

Il film è dedicato al direttore della fotografia Conrad L. Hall in quanto questo è stato il suo ultimo lavoro cinematografico.

La trama segue le vicende accadute nell’inverno del 1931. Nell’autunno di quell’anno Al Capone e Frank Nitti furono mandati in prigione per evasione fiscale. A Nitti fu data una frase più breve e al suo rilascio divenne il capo della folla di Chicago.

Era mio padre Road to perdition streaming

Era mio padre Road to perdition streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Era mio padre Road to perdition film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kRclXHJbFTQ

