Tale e Quale Show 2020 quinta puntata: anticipazioni e imitazioni 16 ottobre

TALE E QUALE SHOW 2020 QUINTA PUNTATA. Il 16 ottobre torna su Rai 1 il programma delle imitazioni in prima serata. Carlo Conti condurrà anche questa nona edizione dello show che conquista il pubblico grazie alle interpretazioni dei concorrenti delle star internazionali e nostrane. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Tale e Quale Show 2020 quinta puntata: anticipazioni 16 ottobre

E’ tutto pronto sul palco dello Studio 5, dove saranno di scena i dieci protagonisti che si metteranno in gioco a suon d’imitazioni mentre la gara si fa sempre più eccitante: ora i punti cominciano a diventare davvero importanti perché tra una settimane sarà proclamato il Campione di Tale e Quale Show 10, anche se il programma andrà avanti per i successivi tre venerdì nel “Torneo” per la conquista del titolo di Campione di Tale e Quale Show 2020. La quarta puntata ha visto il trionfo di Pago che ha magistralmente imitato Tony Hadley interpretando Gold. Sul podio anche Virginio-Giuliano Sangiorgi e Giulia Sol-Christina Aguilera. La classifica provvisoria vede in testa proprio Pago, seguito da Barbara Cola e Virginio.

Tale e Quale Show 2020 quinta puntata: imitazioni 16 ottobre

Nella quinta puntata sono previste esibizioni che potrebbero sconvolgere la graduatoria perché i 10 protagonisti dovranno interpretare, cantando dal vivo, sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli: Barbara Cola dovrà mettersi nei panni di Al Bano, Francesca Manzini avrà le sembianze di Jennifer Lopez, Carolina Rey si metterà alla prova con Gaia, Carmen Russo sarà Sophia Loren, Giulia Sol imiterà Alessandra Amoroso, Sergio Muniz avrà i panni di Cat Stevens, Francesco Paolantoni se la vedrà con Tony Dallara, Pago proverà il tris omaggiando Rino Gaetano, Virginio ricorderà Mango e Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear. Un altro viaggio musicale lungo 60 anni.

Tale e Quale Show 2020 quarta puntata: la giuria

Tutti e dieci i concorrenti saranno esaminati attentamente dalla giuria di Tale e Quale Show 2020, formata da tre artisti doc: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ci sarà poi, giudice d’eccezione, l’attore Luca Argentero. Gabriele Cirilli, sarà come sempre alle prese con la sua jingle machine. Il regolamento prevede che al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), venga decretato il vincitore della serata; la classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale.

Tale e Quale Show 2020 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Tale e Quale Show 2020: seguilo con noi

