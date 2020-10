Ferdinand è il film proposto stasera in tv sabato 17 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ferdinand film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Ferdinand

DATA USCITA: 21 dicembre 2017

GENERE: Animazione, Avventura, Commedia, Family, Fantasy

ANNO: 2017

REGIA: Carlos Saldanha

CAST: John Cena, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Anthony Anderson, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raúl Esparza, Miguel Ángel Silvestre

DURATA: 106 Minuti

Ferdinand film stasera in tv: trama

Ferdinand e un torello adottato casualmente dalla piccola Nina e dal suo papà contadino che coltiva fiori. Pian piano cresce ma si comporta come un cucciolo di cane. Ma è diventato davvero grosso e un giorno involontariamente distrugge una piazza del paese e mette in pericolo un neonato. Catturato e legato come fosse un demonio, viene riportato nella vecchia stalla del vecchio padrone, dove a due passi sorge un mattatoio, un lager lugubre, iper moderno, con tanto di fumosa ciminiera. Viene messo di fronte ad un fiero torero che selezionerà il toro più feroce per l’arena. Ma Ferdinand fa una insolita alleanza con un gruppetto di porcospini, una capra e gli altri colleghi tori con lo scopo di fuggire dalla morte nella corrida o dallo sgozzamento al macello…

Ferdinand recensione

Merito indiscusso di questa pellicola è quello di riproporre una fiaba degli anni trenta, da molti dimenticata. Il regista ripropone la breve favola facendo ricorso ad aggiustamenti narrativi per adattare il breve racconto alla versione cinematografica. Per questo c’è la creazione di nuovi personaggi non presenti nel racconto originale. I ritmi del film sono incalzanti e la storia e ben sviluppata. Di grande efficacia è la cura della parte grafica soprattutto quella dedicata a rendere l’espressività degli animali, molto più curate di quella dei personaggi umani. Il film è una metafora della tolleranza e del rispetto della vita altrui e del rispetto del più debole anche nel confronto uomo/animale.

Ferdinand film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento di un libro per ragazzi scritto da Munro Leaf e illustrato da Robert Lawson nel 1936, La storia del toro Ferdinando.

Il libro La storia del Toro Ferdinando fu bandito in Spagna e in Germania negli anni del nazismo e della dittatura.

Il libro fu adattato per il grande schermo la prima volta nel 1938 da Walt Disney e vinse il premio Oscar per la categoria animazione.

Ferdinand streaming

Ferdinand streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ferdinand film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=sNM60OKYl60

