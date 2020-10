Senza tregua è il film proposto stasera in tv sabato 17 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Senza Tregua film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Hard Target

GENERE: Avventura

ANNO: 1993

REGIA: John Woo

CAST: Jean-Claude Van Damme, Yancy Butler, Chuck Pfarrer, Ted Raimi, Eliott Keener, Marco St. John, Marck Stefanich, Barbara Tasker

PAESE: USA

DURATA: 96 Minuti

Senza Tregua film stasera in tv: trama

A New Orleans spariscono delle persone e nessuno sa che fine abbiano fatto. Un veterano di guerra Binder viene assassinato da una banda di misteriosi assassini che uccide usando delle balestre. Binder aveva una figlia che non vedeva da anni di nome Natasha. Quest’ultima è alla ricerca del padre grazie all’aiuto occasionale di un marinaio esperto in arti marziali, Chance Boudreaux. Quando scoprono che l’ex veterano è stato ucciso i due cominciano ad indagare e scoprono che un certo Randal Poe assolda barboni e nullafacenti con la scusa di aver bisogno di personale per fare volantinaggio.

In realtà questi nullatenenti hanno dei punti in comune: sono tutte persone sole e hanno avuto un passato nell’esercito. I vagabondi scelti sono utilizzati come prede in una specie di caccia all’uomo dove i cacciatori sono facoltosi maniaci in cerca di violente emozioni. L’organizzatore delle cacce è l’ex mercenario Emil Fouchon, e suo complice è il sadico Pik Van Cleaf. Costui uccide Randal un attimo prima dell’arrivo di Chance con Natasha e di Carmine Mitchell, una scettica agente di polizia, che perisce nel successivo scontro a fuoco. E’ ormai guerra aperta…

Senza Tregua film stasera in tv: curiosità

AL Universal temeva che l’inglese molto limitato di John Woo fosse un problema durante le riprese sul set, così assunsero Sam Raimi come supervisore.

Durante la battaglia finale, la giacca di Lance Henriksen prese fuoco accidentalmente. L’attore non smise mai i panni del personaggio e, tolta la giacca e lanciata via, continuò a girare. La scena finì così nel film.

Senza Tregua streaming

Senza Tregua streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Senza Tregua film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=N_24A3St00U

