Shark Tale è il film proposto stasera in tv sabato 17 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shark Tale film stasera in tv: cast

La regia è di Bibo Bergeron, Vicky Jenson, Rob Letterman. Il cast è composto da Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger, Angelina Jolie, Jack Black, Martin Scorsese, Tiziano Fero.

Shark Tale film stasera in tv: trama

Indebitatosi con Sykes, suo datore di lavoro nonché strozzino della zona, Oscar sta per assaggiare le “carezze” di Bernie ed Ernie, due meduse rasta al servizio di Sykes. Per fortuna, proprio quando la situazione sta per diventare calda, il nostro eroe si imbatte in Frankie e Lenny, i due squali bianchi figli di Don Lino l’indiscusso Padrino della Barriera Corallina. Caso vuole che un ancora colpisca il prode Frankie facendolo secco. Oscar coglie al volo l’opportunità millantando di averlo ucciso lui. In men che non si dica diventa una star. Sykes accantona i vecchi rancori e si propone quale suo agente. La pesciolina Lola gli fa una corte serrata. Tutti gli abitanti della Barriera lo osannano. Ma, come dice il proverbio, le bugie hanno le pinne corte…

Shark Tale streaming

Shark Tale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shark Tale film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili