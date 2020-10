Cast Away film stasera in tv 18 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Cast Away è il film stasera in tv domenica 18 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cast Away film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: drammatico, avventura

ANNO: 2000

REGIA: Robert Zemeckis

CAST: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine,

DURATA: 143 Minuti

Cast Away film stasera in tv: trama

Chuck Noland vive a Memphis, è fidanzato con Kelly e la sua vita scorre serena. Un giorno l’aereo su cui viaggia per lavoro precipita in mare. Chuck si salva miracolosamente e si ritrova su un’isola deserta completamente solo. Comincia la sua difficile lotta per la sopravvivenza e contro la solitudine. Passano quattro anni. Chuck tenta la carta disperata della fuga dall’isola. Con una zattera supera la barriera corallina. Dopo lunghi giorni sperduto in mezzo al mare finalmente viene soccorso da una nave. Quando torna al mondo civile scopre che tutti lo credevano morto. La sua Kelly ora è sposata. Quando si incontrano scoprono che il loro amore è rimasto intatto, ma la realtà li separa. Chuck dovrà dolorosamente rifarsi una nuova vita.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cast Away film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono state effettuate in due tempi: prima le scene nel mondo civile e a distanza di diversi mesi quelle nell’isola. Questo intervasllo di diversi mesi fu necessario per consentire a Tom Hanks di perdere circa 20 kg di peso per interpretare la parte del sopravvissuto.

Nella pausa di lavorazione tra la prima parte del film e la seconda il regista ha diretto un altro film, Le verità nascoste.

In complesso le riprese durano dal gennaio 1999 al maggio 2000.

Cast Away è stato girato a Monuriki una delle Isole Mamanuca, situate vicino a Viti Levu (la maggiore delle Isole Figi).

Cast Away streaming

Cast Away streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Cast Away film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili