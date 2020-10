L’Allieva 3 seconda puntata: trama e anticipazioni 4 ottobre 2020

L’ALLIEVA 3 SECONDA PUNTATA. Domenica 4 ottobre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento domenica . DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 3 seconda puntata – episodio 3 Il coltello di Yanagiba. Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori da gli schemi. Vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato, ma Claudio non si confida, neanche ora che si stanno per sposare. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita.

L’Allieva 3 seconda puntata – episodio 4 Stuntgirl. L’indagine sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film cattura l’attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro, che la affianca nel sopralluogo, è sempre più affascinato da lei.

