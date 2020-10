L’ALLIEVA 3 TERZA PUNTATA. Domenica 18 ottobre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento domenica . DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 3 terza puntata: trama e anticipazioni 18 ottobre 2020

L’Allieva 3 terza puntata episodio 5 Il bersaglio. Alice e Claudio sono ai ferri corti per la presenza di Giacomo e per i numerosi incarichi affidati all’allieva dalla Suprema. Per ordine della Manes, vengono convocati per fare luce sulla morte di una campionessa di carabina olimpica uccisa in un poligono di tiro. La forzata vicinanza non migliora le cose, mentre la Suprema intuisce che Alice ha scoperto il suo segreto.

L’Allieva 3 terza puntata episodio 6 Il ritratto. Con l’opportunità di partecipare insieme a un convegno fuori Roma, Claudio e Alice si riavvicinano, ma l’atmosfera romantica viene interrotta da una nuova richiesta della Manes. Decisa a riscattarsi agli occhi della Suprema, Alice si impegna a fondo nel lavoro per lei e nella perizia su un appassionato d’arte morto misteriosamente.

