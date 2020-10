Una spia e mezzo è il film stasera in tv domenica 18 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una spia e mezzo film stasera in tv: cast

La regia è di Rawson Marshall Thurber. Il cast è composto da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Aaron Paul, Amy Ryan, Ryan Hansen.

Una spia e mezzo film stasera in tv: trama

Bob Stone è un ragazzo disadattato sovrappeso che è stato vittima di bullismo a scuola che è cresciuto fino a essere un agente estremamente letale della CIA. Alle prese con un caso top secret decide di avvalersi dell’aiuto di un suo ex compagno di liceo, Calvin che ora lavora come contabile, e lo coinvolge in un’avventura per salvare il mondo. I due entrano in un mondo di sparatorie e di spionaggio che potrebbe uccidere entrambi. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Una spia e mezzo streaming

Una spia e mezzo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una spia e mezzo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/dACoMZ7AX_Y

