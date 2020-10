Fire Squad Incubo di fuoco è il film stasera in tv lunedì 19 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fire Squad Incubo di fuoco film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Only the Brave

DATA USCITA: 22 agosto 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Joseph Kosinski

CAST: Josh Brolin, Alex Russell, Miles Teller, Jeff Bridges, James Badge Dale, Jennifer Connelly, Taylor Kitsch, Andie MacDowell, Ben Hardy, Geoff Stults

DURATA: 134 Minuti

Fire Squad Incubo di fuoco film stasera in tv: trama

La trama racconta una vera realmente accaduta all’unità locale di pompieri Granite Mountain Hotshots nel giugno 2013 quando un incendio gigantesco mise a repentaglio un’intera città dell’Arizona. Un gruppo di pompieri farà di tutto per salvare più vite umane possibili.. Questa squadra di vigili del fuoco con determinazione e sacrificio si è dedicata lalla protezione della comunità locale diventando un esempio e una delle più importanti unità d’élite della nazione. La loro forza sta nell’incredibile spirito di corpo che li unisce nei momenti più difficili e pericolosi.

Fire Squad Incubo di fuoco recensione

Nel panorama cinematografico hanno sempre avuto grande spazio le forze dell’ordine e investigative, ma raramente troviamo storie che vedono protagonisti i vigili del fuoco. Certo ci sono alcuni film memorabili sull’eroismo dei pompieri come Backdraft – Fuoco assassino di Ron Howard e Lifeline di Johnnie To brillano che sono di certo due capisaldi del genere. Questa pellicola ispirata ad un fatto vero, ha delle ottime scene d’azione con belle riprese aeree che mostrano le bellezze naturali dell’Arizona. Le riprese che inquadrano la velocità con la quale un incendio può arrivare ad avanzare sono spettacolari e coinvolgono intensamenter lo spettatore. Il cast è di ottimo livello e alcuni attori hanno persino un ruolo troppo sacrificato per la loro bravura come per Jennifer Connelly nel ruolo marginale di Amanda moglie del supervisore Eric, e per Jeff Bridges che ha il ruolo minore di Duane, che è quello che dà al gruppo il ruolo di Hotshots. Ci sono però dei momenti in cui lo spettatore potrebbe annoiarsi un po’ per una scrittura con pochi elementi attrattivi e uno scarso approfondimento dei personaggi.

Fire Squad Incubo di fuoco film stasera in tv: curiosità

Negli Stati Uniti il film ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 17,1 milioni di dollari e 6 milioni di dollari nel primo weekend.

Jeff Bridges, che ha il ruolo minore di Duane, canta il tema musicale dominante del film, Hold the Light, composta dalla superstar Dierks Bentley insieme a Sean Carey e Joe Trapanese. Quest’ultimo è il compositore della colonna sonora ddel film.

Fire Squad Incubo di fuoco streaming

Fire Squad Incubo di fuoco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Fire Squad Incubo di fuoco film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=RoiK8Wudc4I

