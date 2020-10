IO TI CERCHERÒ TERZA PUNTATA. Da lunedì 19 ottobre 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Io Ti Cercherò terza puntata: trama e anticipazioni 19 ottobre 2020

Io Ti Cercherò episodio 5 Fragile. Valerio, introducendosi negli uffici della PGS, società di vigilanza privata proprietaria del mezzo che ha scaricato il corpo di Ettore sul lungotevere, identifica quelli che potrebbero essere gli esecutori materiali dell’omicidio. Vengono intanto arrestati dalla polizia due presunti colpevoli, cittadini cinesi con precedenti per contraffazione di merci. Ma Valerio non è affatto convinto: si tratta dell’ennesimo depistaggio.

Io Ti Cercherò episodio 6 Dhaval. Valerio e Sara scoprono cosa è successo il giorno dell’incidente di Ettore: il ragazzo era diretto in un albergo di Rieti per aiutare il senegalese Moussa e la sua famiglia, assegnatari di una casa popolare nella periferia di Roma, a Ostia, ma sfrattati con prepotenza dalla malavita locale.

Io Ti Cercherò streaming

Io Ti Cercherò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

