Killer elite è il film stasera in tv lunedì 19 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Killer elite film stasera in tv: cast

La regia è di Gary McKendry. Il cast è composto da Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden Young.

Killer elite film stasera in tv: trama

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Ranulph Fiennes. Già killer a pagamento, Danny Brice è richiamato in azione per fermare uno sceicco vendicativo, rapitore del suo ex collega Hunter. Ci riuscirà?

Killer elite streaming

Killer elite streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Killer elite film stasera in tv: trailer

