Kickboxer Retaliation è il film stasera in tv martedì 20 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Kickboxer Retaliation film stasera in tv: cast

La regia è di Dimitri Logothetis. Il cast è composto da Alain Moussi, Christopher Lambert, Sara Malakul Lane, Jean-Claude Van Damme, Hafþór Júlíus Björnsson, Mike Tyson, Sam Medina, Steven Swadling, Jessica Jann, Maxime Savaria.

Kickboxer Retaliation film stasera in tv: trama

Accusato di omicidio, Kurt Sloan viene catturato, sedato e portato in Thailandia, dove viene rinchiuso in una prigione di massima sicurezza. Qui, in cambio di soldi, dovrà affrontare un temibile sfidante e, solo in caso di vittoria, potrà tornare libero.

Kickboxer Retaliation streaming

Kickboxer Retaliation streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

